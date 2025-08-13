Д-р Теодора Минкова ще изнесе презентация за пътешественици днес

Д-р Теодора Минкова от Департамента за природни ресурси на щата Вашингтон, САЩ ще изнесе презентация за пътешественици в Националния природонаучен музей днес. Събитието е озаглавено „Пътешествие из Южния Пасифик: Вануату, Фиджи и Соломоновите острови“, съобщават домакините.

„За една сбъдната детска мечта и пътешествие из екзотичната природа на непокътнати крайбрежни джунгли и коралови рифове, до действащ вулкан и необитаем остров разказва д-р Теодора Минкова от Департамента за природни ресурси на щата Вашингтон, САЩ. С лични снимки и видео материали от едномесечно пътуване д-р Минкова ще ни покаже начин на живот не много различен от видяния от капитан Джеймс Кук в края на 18 век и срещите ѝ с хората от трите тропически островни държави“, анонсират от Националния природонаучен музей.

Д-р Теодора Минкова е завършила магистратура в Биологичния факултет на СУ „Св. Климент Охридки“ и докторантура в Института по биоразнообразие и екосистемни и изследвания. От години живее и работи в САЩ, където днес е еколог в Департамента за природни ресурси на щата Вашингтон. Води приложна научна програма за наблюдение на горски и водни местообитания и експерименти с устойчиви практики за управление на горите. Обича да пътува навсякъде, но най-вече на необичайни места, да разказва истории и да въвлича хора в обществено-полезни дела.

