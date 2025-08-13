Стартъпът за изкуствен интелект "Перплексити" отправи амбициозна оферта за 34,5 милиарда долара за браузъра "Хром" на "Гугъл"

Стартъпът за изкуствен интелект "Перплексити" (Perplexity) е отправил непоискана оферта за 34,5 милиарда долара в брой за браузъра "Хром" (Chrome) на компанията "Алфабет" (Alphabet), предаде Ройтерс.

Офертата надвишава значително собствената пазарна капитализация на стартъпа, който се е прицелил в милиардите потребители на браузъра, ключови за надпреварата в сферата на изкуствения интелект.

Управляваната от Аравинд Сринивас "Перплексити" не излиза за първи път с гръмки оферти, които привличат вниманието на медиите: през януари тя отправи подобно предложение за американското подразделение на "ТикТок" (TikTok), предлагайки сливане с популярното приложение за кратки видеоклипове, за да отговори на опасенията на САЩ относно китайската собственост на "ТикТок".

"Оупън ЕйАй" (OpenAI), "Яху" (Yahoo) и компанията за частни капиталови инвестиции "Аполо глоубъл мениджмънт" (Apollo Global Management) също изразиха интерес към "Хром", докато американски регулатори настояват "Гугъл" да продаде своя браузър.

"Гугъл" не отговори веднага на искането на Ройтерс за коментар. Компанията не е предлагала "Хром" за продажба и планира да обжалва решение на американски съд от миналата година, което установи, че тя притежава незаконен монопол при онлайн търсенията. Министерството на правосъдието на САЩ поиска продажбата на "Хром" в рамките на предприетите мерки за правова защита по делото.

"Перплексити" не разкри как планира да финансира офертата. Компанията, която съществува от три години, е набрала досега около 1 милиард долара финансиране от инвеститори, включително "Енвидиа" (Nvidia) и японската "СофтБанк" (SoftBank). Последната оценка за пазарната стойност на компанията беше за 14 милиарда долара.

Многобройни фондове са предложили да финансират изцяло сделката, съобщи "Перплексити".

След като ново поколение потребители се обръщат към чатботове като "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT ) и "Перплексити", уеб браузърите отново придобиват важно значение като жизненоважни портали към трафика от търсения и ценни потребителски данни, което ги прави ключови за амбициите на големите технологични компании в областта на изкуствения интелект.

Офертата на "Перплексити" обещава да запази отворения код на браузъра, наречен "Хромиум" (Chromium), да инвестира 3 милиарда долара в рамките на две години и да не прави промени в търсачката по подразбиране на "Хром", според клауза, с която Ройтерс се е запознала.

Компанията обяви, че офертата, без компонент на дялово участие, ще запази избора на потребителите и ще облекчи бъдещите опасения за конкуренцията.

Анализатори твърдят, че е малко вероятно "Гугъл" да продаде "Хром" и вероятно ще се впусне в дълга съдебна битка, за да предотврати подобен развой, като се има предвид, че той е от решаващо значение за усилията на компанията в областта на изкуствения интелект.

Очаква се федералният съдия Амит Мехта да издаде решение относно средствата за защита по антитръстовото дело за търсачката на "Гугъл" този месец.