Задържан е 52-годишен мъж в Сливен за домашно насилие над 44-годишна жена

На 12 август около 20:30 часа 52-годишен мъж е задържан от служители на РУ-Сливен след сигнал за нанесена телесна повреда и отправени заплахи към 44-годишна жена в условията на домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР. По случая е образувано досъдебно производство, а на пострадалата е предложена правна помощ.

Според предоставената информация от пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП), жертвите на домашно насилие в град Сливен могат да се обърнат за незабавна подкрепа към териториалните структури на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), органите на МВР, прокуратурата, общинската администрация, както и към националната гореща телефонна линия 0800 1 86 76. Линията е безплатна, анонимна и работи денонощно, като предоставя консултации и насочване.

На територията на Сливен функционира Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие или трафик. Центърът се намира на ул. „Любен Каравелов“ №18 и разполага с капацитет от 15 места. Той предоставя временно настаняване до шест месеца, индивидуална подкрепа, социално-психологическо консултиране, правна помощ, съдействие при издаване на заповед за защита, както и медицинска помощ при необходимост.