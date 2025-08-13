От пожарната следят ежедневно пожарите в страната чрез сателитната система EFFIS, каза министър Даниел Митов

Служителите на отдел „Национален оперативен център“ (НОЦ) при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДБПЗН) следят в реално време сателитните данни от системата EFFIS за наблюдение на възникналите горски и полски пожари, като по този начин уточняват допълнително данни за тях - географско положение, възникнали температурни аномалии по часове, показващи развитието на пожара, сателитни данни за унищожените площи и други.

Това се посочва в писмен отговор от министъра на вътрешните работи Даниел Митов на въпрос от народния представител Любен Иванов от парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България“.

В отговора се посочва още, че системата позволява и оценка на индекса за пожароопасност, дългосрочна месечна прогноза за температурни и валежни аномалии на територията на страната, статистически данни и новини, свързани с оперативната обстановка в страните от Европейския съюз и в други държави. Ползваната информация е ценна с това, че се постига оптимална координация на сили и средства на ГДПБЗН и органите на изпълнителната власт, при отработване на произшествия с голям мащаб и сложност.

Ежедневно Националният оперативен център изпраща информация за очакваната метеорологична и хидрологична прогноза и индекса за пожароопасност на оперативните центрове на Столичната и Регионалните дирекции ПБЗН. При очаквани потенциално опасни метеорологични и хидрологични явления се изготвят и изпращат конкретни указания на териториалните звена на ГДПБЗН, на областните дирекции на МВР и на областните управители, съгласно задълженията им, регламентирани в Закона за защита при бедствия.

Министърът допълва, че при възникнала оперативна необходимост, като национална точка за контакт ГДПБЗН задейства системата Copernicus. За последните две години неколкократно бе поискано картографиране, наблюдение и събиране на данни за възникналите големи и сложни пожари в областите Благоевград, Ямбол, Пловдив и Перник. Информацията, събрана от сателитното наблюдение и картографиране, е публична и дава достъп на заинтересованите до пълния обем данни, които могат да бъдат използвани и след ликвидиране на произшествието за оценка на нанесените щети и материални загуби.