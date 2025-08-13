Европейската ракета-носител "Ариана 6" беше изстреляна от Френска Гвиана с метеорологичен спътник от ново поколение

Европейската ракета-носител "Ариана 6" беше изстреляна успешно от космическия център в Куру, Френска Гвиана, предаде АФП.

Стартът на ракетата беше предаван на сайта на компания "Арианспейс" (Arianespace).

Във втория си търговски полет ракетата трябва да изведе в полярна орбита метеорологичния спътник от ново поколение MetOp-SG-A1. Той тежи малко над четири тона и е предназначен да подобри точността на метеорологичните прогнози и разбирането за климата.



Конструиран от "Еърбъс Дифенс енд Спейс" (Airbus Defence and Space) за Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници (Eumetsat) в рамките на договор с Европейската космическа агенция (ЕКА), сателитът ще бъде изведен в хелиосинхронна орбита на височина около 800 километра.

Спътникът е оборудван с шест инструмента, сред които IASI-NG - инфрачервена сонда, която ще предоставя два пъти по-точни измервания от предшественичката си IASI.

Инструментът ще измерва температурните профили и водната пара в атмосферата, температурата на океаните и континентите, както и 16 променливи от съществено значение за наблюдението на климата - парникови газове, пустинни прахови частици или облачност, които могат да бъдат засечени само от космоса.

Друг ключов инструмент е "Сентинел-5" от европейската програма "Коперник" за наблюдение на основните атмосферни замърсители и стратосферния озон.

Това е третият старт на ракетата-носител "Ариана 6" след първия й полет през юли 2024 г. и второто й търговско изстрелване на 6 март с военен спътник.

"Трети старт, трети успех!", каза изпълнителният директор на "Арианспейс" Давид Кавайолес.

Другата лека европейска ракета "Вега-С" възобнови полетите си през декември 2024 г., след като беше изведена от експлоатация за две години след инцидент, довел до загуба на спътници.

Поръчките за "Ариана 6" вече включват 32 полета, което ще осигури години на активност за космическия център в Гвиана.

Темпът на изстрелвания ще се увеличи с течение на времето. "Нашата цел е да осъществяваме девет до десет старта годишно", казва още Кавайолес.