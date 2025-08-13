Мъж от Велико Търново с 2,12 промила алкохол в кръвта е катастрофирал в крайпътно дърво

Водач, употребил алкохол, е катастрофирал на пътя между павликенските села Дъскот и Паскалевец, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало вчера около 18:00 ч.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 31-годишен от Велико Търново, е преминал през насрещната лента и се е ударил челно в крайпътно дърво. В резултат на това е пострадал водачът, който е настанен за лечение в плевенска болница с фрактура на ръката. При проверка за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,12 промила. Мъжът е отказал кръвна проба, а по случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че през нощта на 21 юли водач на турски тежкотоварен камион с 1,42 промила алкохол предизвика катастрофа в района на Присовските завои. Не са малко случаите и на шофиращи след употреба на наркотици, като при последният от тях бе установена 19-годишна жена, управлявала автомобила си под въздействието на три вида наркотични вещества.