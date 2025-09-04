Подробно търсене

Обявиха пълната програма на петия фестивал Rebel Rebel, в която са имената на Clawfinger, The Sisters of Mercy и още шест български групи, визия – Projector Plus
04.09.2025
Обявиха пълната програма на петия фестивал Rebel Rebel, в която са имената на Clawfinger, The Sisters of Mercy и още шест български групи, информират организаторите от Projector Plus.

Цар Плъх“, Lek City Case, Ali, Me And My Devil, Hellion Stone u No More Many More ще се изявят на13 и 14 септември на Vidas Art Arena (столичен колодрум).

„Две вечери с две различни енергии, които се допълват в звука си. Шведите Clawfinger са банда, която още през 90-те използваше сцената за силна социална позиция. С песни, ясни отговори срещу расизма и предразсъдъците, с агресивен и ироничен рап метъл, който им осигури място в музикалната история. Те се завръщат у нас с нова продукция и любими песни, за да напомнят защо музиката е най-силното оръжие, особено когато имаш какво да кажеш“, коментират организаторите.

The Sisters of Mercy - групата, която никога не е следвала жанрови дефиниции, никога не се е съобразявала с тенденции, но самата тя е култ и тренд. Гласът на Андрю Елдридж, тежките китари и мрачната поезия са техният внимателно поддържан мит, без натрапване, но с армия от верни почитатели“, допълват от Projector Plus.

По думите им д​вете международни имена ще споделят сцената с шестте български групи, с глобален заряд и важна роля върху съвременната независима локална сцена: „Родните имена ще покажат различните лица на алтернативната музика у нас – от социалната си ангажираност до звуковите експерименти, от енергията на улицата до изследването на личната философия“.

Тази година Rebel Rebel добавя и нов акцент към програмата си с два специални DJ сета, които ще поддържат ритъма през двете фестивални вечери, още от първите минути на откриването. Първия ден на фестивала ще открие Rado Gergoff, а втората – Николай Събев (N:Mode).

