„Цар Плъх" представя нов сингъл с видео и концерт
24.10.2025 09:34
Групата „Цар Плъх“ се завръща с „Погледни насам“, чието видео излиза днес, а концертната премиера е на 15 ноември в клуб Mixtape 5, информират от Projector Plus. 

По думите им новата песен е мрачно и красиво дарк поп откровение - доказателство, че границите между стиловете са направени, за да бъдат разрушавани. „Искаме да покажем, че попът може да бъде дълбок, тъмен и честен. Няма нужда да избираш между тежки китари и синтезатори, между ъндърграунд и мейнстрийм. Музиката е там, където е истината“, коментират от групата. 

Режисьор на клипа е Петър Тухчиев. С този сингъл „Цар Плъх“ прави първата си крачка отвъд алтернативните сцени, но без да губи характерния си заряд - остри музикални идеи, емоционални вокали и дръзки аранжименти, които вече им спечелиха вярна публика, допълват от Projector Plus. 

На сцената, на 15 ноември, ще се качи и новата група Scarlet. Освен премиерата на сингъла, „Цар Плъх“ ще изсвири няколко неиздавани досега парчета, които ще прозвучат за първи път на този концерт. Специално за събитието е подготвено светлинно и визуално шоу. 

Дебютният албум „Най-после тишина“ на „Цар Плъх“ излезе през май 2025 г. В групата са Коста Коларов - вокали и китара, Димитър Димов - бас китара, Теодор Чирпанлиев – барабани, и Цветан Шангов - китара.

