Джулай Джоунс и „Цар Плъх“ откриват концерта на Palaye Royale в София, съобщават организаторите от Fest Team.

По думите им словенката Джулай Джоунс е категоричната бъдеща супер звезда, защото има ярко разпознаваема визия, нестандартен електро поп звук и текстове без задръжки. Любовта, еднополовите връзки и психичното здраве са сред темите, които тя засяга в музиката си. За изпълнителката е от особено значение подобни дискусии да се водят открито.

От успеха на EP-то Girls Can do Anything през 2022 г., който става популярен в TikTok с кампанията за Международния ден на жената, до най-новата ѝ песене Riot (2024), Джулай Джоунс дава глас на LGBTQ+ общността чрез своята музика и се бунтува срещу стигмата около подобни теми, особено в нейния роден край – Източна Европа: „Искам феновете ми да знаят, че имат собствен глас и че не всяка песен трябва да бъде за секс и алкохол, дори понякога да няма нищо лошо да се пее и на такива теми”.

„Цар Плъх“ е новосформирано миналата година рок трио, продължение на проекта Bloodrush. Фронтменът, китарист и основен автор в триото – Коста Коларов и Димитър Димов, на бас започват новото си начинание с нов барабанист - Теодор Чирпанлиев, познат и от Cool Den. Първият им сингъл е „Няма да се връщам“. Триото иска да пее на български, има готови нови песни и в момента подготвя първия си студиен албум, който предстои да излезе тази есен.

Както писа БТА, събитието е на 5 юни в зала 3 на НДК, и е част от европейското на Palaye Royale.