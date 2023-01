Арт рок триото Palaye Royale идва у нас без поддържаща група

Арт рок триото Palaye Royale идва у нас без поддържащата група Yonaka, както бе обявено по-рано, съобщават организаторите от Loud Concerts.

Общо 34 концерта са предвидени в Европа, първият е на 20 януари в Прага, а софийският - на 7 март, е под номер 30. "Освен наложилите се хитове, ще звучат песни от издадената в края на миналата година продукция Fever Dream, състояща се от оптимистични и амбициозни стратосферни песни, в които арт-пънка се преплита със стадионния рок", коментират организаторите.

Ремнгтън Лийт, Себастиън Данзиг и Емерсън Барет ще се изявят в Чехия, Полша, Германия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерландия, Германия, Великобритания, Испания, Португалия, Германия, Швейцария, Италия, Унгария, Австрия, Литва, Латвия, Естония и Финландия, а след България ще гостуват в Румъния, Турция и Гърция.

За най-запалените си фенове групата предлага следните специални пакети, които включват ранен достъп до събитието, акустично изпълнение на 2 песни, събеседване с музикантите, снимка, рекламни материали.

МАЛКО ИСТОРИЯ

Отрасналите в Лас Вегас братя Ремнгтън Лийт (вокал), Себастиън Данзиг (китара, орган) и Емерсън Барет (ударни) през 2011 година се преместват да живеят и творят в Лос Анджелис. Стартът със свиренето по мазeта и пътуването с майчиния кадилак са само моментен щрих в шеметната кариера на триото, което от съпорт банда по турнета скача директно по кориците на издания като Rock Sound и Alternative Press.

Песните им Morning Light, Mr. Doctor Man, Get Higher, Don’t Feel Quite Right и Ma Chérie събират за кратко време над 30 милиона гледания в YouTube, а впоследствие нарастват и над половин милион. Албумът Boom Boom Room (Side A) през 2016 година проправя пътя на следващата тава Boom Boom Room (Side B) от 2018 г., от която е и сингълът You’ll Be Fine.

/ДД