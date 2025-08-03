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Голове на Борислав Рупанов и Евертон Бала донесоха победата на Левски над Славия

Георги Крумов
Голове на Борислав Рупанов и Евертон Бала донесоха победата на Левски над Славия
Голове на Борислав Рупанов и Евертон Бала донесоха победата на Левски над Славия
БТА, София (3 август 2025) Футболна среща от третия кръг на efbet Лига между отборите на Левски и Славия се провежда на стадион "Виваком Арена Георги Аспарухов" / снимка: Никола Узунов/БТА (ПГ)
София,  
03.08.2025 23:12
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от третия кръг в Първа лига

Локомотив София - Монтана - 3:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Анте Аралица 4, 2:0 Спас Делев 16, 3:0 Ерол Дост 20
червен картон: Божидар Кацаров 65 (Локомотив София)

Левски - Славия - 2:0 (0:0) 
голмайстори: 1:0 Борислав Рупанов 70, 2:0 Евертон Бала 83

в понеделник:
Черно море - Берое
Ботев Пловдив - Арда Кърджали

от събота:
Лудогорец - Добруджа - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Милчо Ангелов 3, 1:1 Ивайло Чочев 22-дузпа, 2:1 Йоел Андерсон 78

Локомотив Пловдив - ЦСКА - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Жулиан Лами 89

от петък:
Спартак Варна - Ботев Враца - 1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Антоан Стоянов 60-дузпа, 1:1 Илкер Будинов 90+3

ЦСКА 1948 - Септември София - 2:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Браян Собреро 10, 2:0 Мамаду Диало 43, 2:1 Бертран Фурие 45-дузпа
червени картони: Хуанми Карион 45 (ЦСКА 1948), Робин Схаутен 78 (Септември София)

временно класиране:
 1. Левски              3   3  0  0  9:1  9 точки
 2. Лудогорец           3   3  0  0  8:1  9 
 3. ЦСКА 1948           3   2  1  0  4:2  7
 4. Локомотив Пловдив   3   2  1  0  3:1  7 
 5. Локомотив София     3   1  2  0  5:2  5
 6. Черно море          2   1  1  0  3:2  4
 7. Спартак Варна       3   0  3  0  2:2  3
 8. Добруджа            3   1  0  2  3:4  3
 9. Берое               2   0  2  0  1:1  2
10. Ботев Враца         3   0  2  1  3:4  2
11. ЦСКА                3   0  2  1  2:3  2 
12. Ботев Пловдив       2   0  1  1  2:3  1
13. Арда Кърджали       2   0  1  1  1:2  1
14. Славия              3   0  1  2  3:6  1
15. Монтана             3   0  1  2  1:9  1
16. Септември София     3   0  0  3  2:9  0

/ГК/

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