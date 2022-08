Palaye Royale идва за своя първи концерт в София. Арт рок триото, провъзгласено от британската музикална преса за най-горещата банда на 2018 г., ще се изяви на 7 март 2023 г. в Joy Station, съобщават организаторите от Loud Concerts.

По думите им, всеки, докоснал се до творчеството на групата, е наясно с техните вдъхновения, почерпени от киното и философията, които приковават вниманието на публиката при живите им изпълнения.

У нас Palaye Royale имат и специален съпорт – младите британци Yonaka.

Palaye Royale се състои от отрасналите в Лас Вегас братя Ремнгтън Лийт (вокал), Себастиън Данзиг (китара, орган) и Емерсън Барет (ударни). През 2011 година те се преместват да живеят и творят в Лос Анджелис. Стартът със свиренето по мазeта и пътуването с майчиния кадилак са само моментен щрих в шеметната кариера на триото, което от съпорт банда по турнета скача директно по кориците на издания като Rock Sound и Alternative Press.

Песните им Morning Light, Mr. Doctor Man, Get Higher, Don’t Feel Quite Right и Ma Chérie събират за кратко време над 30 милиона гледания в YouTube, а впоследствие нарастват и над половин милион. Албумът Boom Boom Room (Side A) през 2016 година проправя пътя на следващата тава Boom Boom Room (Side B) от 2018 г., от която е и сингълът You’ll Be Fine.

Трудното им за определяне скандално рокендрол звучене и размазващите изпълнения на живо спечелват легиони от обсебени фенове, посочва критиката. Триото без проблеми разпродава първото си самостоятелно турне в Европа преди издаването на третата си продукция The Bastards през 2020 година.

През май излезе видеото към сингъла Broken, който е част от предстоящия четвърти студиен албум, озаглавен Fever Dream (2022).