Близо 400 участници се включиха в десетото издание на пешеходния поход от Плевен до село Тотлебен, който традиционно преминава под наслова "Да слезем от колите и да повървим пеша", съобщиха от организаторите. Прогнозата за ветровито и дъждовно време не уплаши решилите да изминат пеша 25 километра от местността Кожухарската чешма край Плевен до центъра на село Тотлебен.

Сред участниците са приятелките Александра, Радослава и София, ученички в Математическа гимназия "Гео Милев" в Плевен. Те ще изминат за първи път маршрута. Участвам, защото това е нещо ново за мен – да измина 25 км, искам да проверя себе си, дали ще успея или ще се обадя на мама да ме прибере, каза Александра. Телефонът днес няма да ми е нужен, тук съм с приятелки и вярвам, че ще си изкараме хубаво, допълни тя. Това за мен е много хубаво предизвикателство, с което ще пробвам себе си, добави Радослава. Очакваме един приятен поход с много хубави емоции, допълни София.

Васил Веков е на 71 години и е един от най-възрастните участници в похода. Днес за трети път ще измине 25-километровото разстояние. Обичам да ходя, турист съм и всеки ден намирам време за разходки, каза той.

Семейството на Албена Танчева и Владимир Матеев заедно с петмесечния им син Калоян са сред участниците в похода. Танчева се включва за четвърти път. Харесва ми да се движа пеша. Идеята на похода е добра – в крайна сметка трябва да слезем от колите и да се движим. Движението е здраве, това е истината, каза тя. Аз съм активен човек, обичам движението и съвсем спокойно това разстояние го изминавам с бягане, каза Матеев. Това за нас ще е още един ден, в който ще се движим активно, подчерта той.

Преди началото на похода кметът на село Тотлебен Емил Гашев направи кратък инструктаж и ескортирани от полицейски автомобили, участниците тръгнаха по главния път София - Русе. Първата спирка на походниците ще е в центъра на село Гривица. След това, отново по обозначен маршрут, ще се придвижват до Тотлебен. На всеки пет километра ще има подкрепителни пунктове с вода, шоколади и плодове. Колоната се съпровожда от пилотен високопроходим автомобил, за да помага на нуждаещи се. В центъра на село Тотлебен на финала на похода ще бъде организирана и традиционната почерпка.

Походът се организира от Кметство Тотлебен с подкрепата на Община Пордим и фирми спонсори.