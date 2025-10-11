С пъстро шествие бе открито осмото издание на фестивала „Здравей, здраве“ в Стара Загора

С шествие по античната улица „Августа Траяна“, предвождано от Прабългарска школа за оцеляване „Бага Тур“ и децата от Гайдарски състав „Красимир Панчев“, беше открито днес осмото издание на фестивала „Здравей, здраве“, чийто домакин днес и утре е Стара Загора.

„Ще започнем с песни и танци, а след това ще продължим с лекционен парад. Това ще направи деня ни красив и пъстър“, каза по време на откриването главният организатор и председател на сдружение „Здравей, здраве“ Боряна Узунова.

И тази година фокусът на форума е върху младите хора, тяхното приобщаване и приемствеността на българските традиции, а логото е българска шевица. По тази причина официален поздрав по време на откриване на форума отправи и председателят на Младежки общински съвет Деница Димитрова.

„За мен е чест да открия това прекрасно събитие, което се превърна в традиция за нашия град. То ни събира не само, за да говорим за здравето на тялото, но и за здравето на духа и на общността - на връзките между поколенията. А днес, повече от всякога, е важно да помним откъде идваме - нашите традиции, ценности и история. Те са корените, които ни държат стабилни, независимо в коя посока духа вятърът на времето“, каза Димитрова.

В началото присъстващите се насладиха на демонстрации на ръкопашен бой, представени от багатурците, както и на изпълнения от репертоара на вокалната школа „Маргаритки“ към Старозагорската опера.

Сред акцентите в програмата на фестивала са музей на открито и открит урок, посветен на 150-годишнината от Старозагорското въстание, организиран от Регионален клуб „Традиция“, и изложба на открито “Живо наследство" – кукли и пана от царевична шума. Тази година сред утвърдените популярни лектори, които ще се качат на двете сцени на фестивала, са Христо Нанев, проф. Дамян Попхристов, д-р Румен Стоилов, Славян Стоянов, проф.Моника Балаян, Ценка Стойчева, Спас Мавров, а сред новите лектори са д-р инж. Светла Николова, Милен Иванов, Теодор Насър, Биляна Биле Билка и други. „За първи път гост ще бъде и изследователят и писател Павел Серафимов, който се занимава с историята на България и ще ни даде възможност да размишляваме за нашия произход“, обясни Боряна Узунова.

Отново неизменна част от „Здравей, здраве“ ще бъде Фестивалното кино с прожекции, беседи и срещи с автори. Част от филмовите заглавия са „Огнището“ и „Дълбокият корен“, част от поредицата „България“. Програмата включва танцов спектакъл „Любовта, която ни свързва“, представен от школа „Карибе“. Обособява се и нова зона за движение и практики – „Зелено място под Арката“. Традиционно фестивалът е съпътстван от изключително богат базар на здравословни продукти, медицински изделия и стоки за поддържане на здрав дух и тяло.

Фестивалът се организира от сдружението с нестопанска цел „Здравей, здраве“ и е финансиран по Програма „Култура“ на Община Стара Загора. Той се реализира и със съдействието на Народно читалище „Родина-1860“, Регионален исторически музей – Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Държавна опера – Стара Загора, Център за подкрепа и личностно развитие, Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Граждански клуб „Липа“, Регионална здравна инспекция – Стара Загора, Инър Уийл Клуб – Стара Загора БЕРОЕ, Лайънс Клуб Стара Загора – Августа, Лео клуб „Стара Загора Августа“, Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“, Национално дружество „Традиция“, Школа "БагаТур" и още организации.