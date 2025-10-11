Дърво на съветите при тревожност изработиха четвъртокласници от разградското училище „Христо Ботев“

Дърво на съветите при тревожност изработиха учениците от четвърти „а“ клас при Средно училище „Христо Ботев“ в Разград. Инициативата беше посветена на Световния ден на психичното здраве, съобщи за БТА класният ръководител на учениците Ханифе Тефик.

Тя обясни, че задачата е била децата да си представят едно голямо дърво, което расте не само в гората, а и в условията на подкрепа, разбиране и безопасност. На групи учениците са изработили по един клон, като на листата на дървото са написали начините за справяне с тревожността.

„Всеки клон на дървото на спокойствието и подкрепата на класа носи различен съвет или умение, което ще ни помага да се справяме с тревожността“, посочи преподавателката. Тя добави, че според децата, за да може да порасне и да се развие дървото на спокойствието, са необходими тишина, спокойствие и отделянето на време и грижа за себе си. „Учениците смятат още, че е важно да мислим позитивно и да вярваме, че можем да се справяме с трудностите“, посочи класната на четвъртокласниците.

Ханифе Тефик добави, че по време на урока учениците са научили, че трябва да спазват основни житейски правила, да намалят стреса и да подобрят начина си на живот. Обсъдени са били и първите симптоми, които могат да подсказват психично неразположение, като безсъние, честа умора, лошо настроение и раздразнителност. Децата са научили, че в тези случаи човек трябва да потърси медицинска помощ при съответния специалист.

Учениците на Ханифе Тефик активно работят по различни програми, сред които и такива, свързани със здравословния начин на живот още от началото на първи клас. В края на миналата година те бяха отличени с престижни награди от Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“.