Близо 30 заявления са подадени от пострадали от наводненията семейства, за Елените се изчаква с помощта, каза министър Борислав Гуцанов

Близо 30 заявления са подадени от пострадали от наводненията семейства, каза социалният министър Борислав Гуцанов в ефира на бТВ във връзка с помощта от държавата след бедствието в Южното Черноморие, която беше одобрена от правителството в сряда. Служители на Агенция „Социално подпомагане“ са на терен, обикалят домовете и оказват съдействие за попълване на документи, каза той.

Министърът обясни, че помощта за Елените се изчаква, тъй като все още действа ограничен режим на достъп. Вечерта дори се забранява влизането в Елените, каза той. Най-вероятно това ще стане от утре или от началото на следващата седмица, добави министърът.

Пострадалите домакинства могат да получат 1914 лв. С решение на Министерския съвет се осигуряват още 3000 лв., ако това жилище е основно, и още 2500 лв. за унищожена покъщнина. Сумарно става 7500 лв., съобщи министър Гуцанов. Той подчерта, че помощта се осигурява при законно построено жилище, за което собствениците имат необходимите документи.

Искаме по европейските програми да дадем средства на кметовете, за да могат безработни хора да бъдат ангажирани в почистването на дерета, реки, каза също Гуцанов. По думите му целта е да се осигури заетост на безработните и да се подпомогне справянето с последствията.

За възможността безработни да се включат в почистването на отпадъци в столицата, Гуцанов каза, че е разговарял с изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. „Имаме такава възможност, но ние не можем да решим въпроса, можем да помогнем“, коментира той. И добави, че предстои да се обмисли осигуряването на програма за подобна подкрепа.

Втората година майчинските да се повишат от 780 лв. на 1100 лв. е искането, което социалният министър е отправил към финансовото министерство, каза той. Връщаме в момента 50% от тези 780 лв., ако майката се върне на работа. Сега искаме да се увеличи на 75%, защото по този начин се стимулира връщането на работа и се стимулира икономиката с млади хора, коментира също Гуцанов. Той смята, че трябва да има ръст и на еднократната помощ при първо, втори и трето дете. Министърът иска да бъде осигурена помощ и за ученици от първи до осми клас, а не както е досега - от първи до четвърти и за осми клас.

Социалният министър информира, че предстои работна група с експерти от социалното и здравното министерство да обсъди темата за решенията, издадени от Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК). Гуцанов посочи, че близо 800 000 хора са с ТЕЛК, а един ТЕЛК води до много други плащания. По думите му следва да се види кой наистина има нужда от такава подкрепа.

Има интерес към проекта „Избирам България“, потвърди социалният министър. Имаме близо 3000 подадени заявления, 40 са обработени и вече се работи за връщането в България, посочи той.