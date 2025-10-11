Общинският съвет в Самуил прие средносрочна бюджетна прогноза на общината за периода 2026-2028 г.

Общинските съветници в Самуил приеха на днешното си изнесено заседание средносрочна бюджетна прогноза на общината за периода 2026-2028 г. Тя е разработена на база законовите изисквания и наредбата за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината, посочи при представянето на тригодишната прогноза кметът Джевдет Азис. Той подчерта, че при изготвянето на актуализираната бюджетна прогноза за база са взети утвърдените бюджетни параметри, отразени са ефектите от новите размери на минималната работна заплата. Кметът заяви, че данъчните приходи са планирани съгласно оценка, използваща данните за начислени задължения и предвиждания процент на събираемост на отделните видове данъци, за които това е приложимо, както и предприетите действия за събиране на просрочените публични вземания за данъци.

„Въпреки това, което се говори за съкращаване на разходите или задържане на тези нива, ние предлагаме десетпроцентно увеличение в почти всички дейности както в приходната, така и в разходната част на бюджета. Сигурни сме в това, че ще ги постигнем“, подчерта Джевдет Азис. Той заяви, че като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2026-2028 г. са заложени одобрените със закон размери. Числеността на персонала и средствата за работни заплати за местните дейности са предвидени съобразно решенията на Общинския съвет, в съответствие с действащата нормативна уредба, каза още кметът.

Общинските съветници одобриха също прогнозата за общинския дълг за следващите три години, както и прогнозата на показателите за поети ангажименти за задължения за разходи.