Спектакъл на Сатирата получи три награди от фестивал в Куманово

Постановката „Постоянната съпруга (Очарователни грешници)” на Сатиричния театър „Алеко Константинов" е получила три награди от Comedy Days Kumanovo (Дни на комедията, Куманово), съобщават от трупата.

Журито на тазгодишното, 28-о издание на фестивала в Северна Македония е отличило нашата постановка за най-добра актриса – Рада Кайрякова, най-добра сценография – Нина Пашова, и най-добра режисура – Бойка Велкова.

Както писа БТА, „Постоянната съпруга (Очарователни грешници)" от Съмърсет Моъм е 358-ата премиера в Сатиричния театър. Премиерата е на 1 октомври 2022 г. Преводът е на Евгения Панчева. Сценографията е на Нина Пашова, музиката е на Теодосий Спасов. Участват Стела Ганчева, Светлозар Начев, Лана Гекова, Росица Александрова, Рада Кайрякова, Анджелика Джамбазова, Михаил Сървански, Сотир Мелев и Мартин Каров.

„Очарователните грешници" е блестящ пример за пикантна комедия на интригата, в чийто център е неминуемият любовен триъгълник. Действието се развива стремително, изпълнено с неочаквани ходове и още по-изненадващи обрати, които предизвикват истинско изумление и ведър смях. Но зад всичко това се крие тревожното усещане на Съмърсет Моъм, че съвременният човек, добре облечен, добре нахранен, обитаващ луксозни домове, попада в клопката на собствените си илюзии, в капана на егоизма си, заради който може да пожертва всичко – любов, спонтанност, искреност и дори нравствена същност", казва Бойка Велкова.

/ДД