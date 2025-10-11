Община Самуил ще закупи стълбищни роботи за нуждите на социални центрове

Общинските съветници в Самуил актуализираха бюджета и насочиха средства към дейности за образование и социално подпомагане. Промените са извършени в капиталовия списък, без да се засяга общата бюджетна рамка, съобщи кметът Джевдет Азис на изнесеното заседание на Общинския съвет. Той отбеляза, че целта е рационално използване на всички средства.

Във връзка с постъпила заявка от управителя на Центъра за настаняване от семеен тип в Хърсово са заделени средства за закупуване на стълбищен асансьор за нуждите на Центъра. Одобрено беше и искането на директора на Основно училище „Христо Ботев“ в село Владимировци за доставка на оборудване по проекта за училищна STEM среда.

В полза на новоизграждащите се социални услуги в село Кривица Общинският съвет гласува да бъде отпуснато финансиране за нов стълбищен робот и котел. Предложението за закупуване на нов котел за детската градина във Владимировци също получи одобрението на съветниците. Общинските съветници разрешиха и осигуряване на средства за закупуване на ремарке за нуждите на Общинското предприятие „Самуил 2011“.

Промените в приетия план за капиталови разходи и бюджета за 2025 г. се налагат с цел навременно приключване на заложените обекти. Решенията, които приехме, са част от управленската ни програма, в която основни приоритети са инвестициите в пътната, образователната и културната инфраструктура, социалната подкрепа, както и грижата към децата, възрастните и социално уязвимите групи, отбеляза кметът на община Самуил. Той допълни, че заради приключване на бюджетната година и кратките срокове за реализация на дейностите е необходимо предварително изпълнение на решението на Общинския съвет.