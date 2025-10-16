Експерти от Община Шумен се срещнаха с пенсионери и ги информираха за въвеждането на еврото

Експерти се срещнаха с членове на Клуб на пенсионера №2 във връзка с информационната кампания на Община Шумен за въвеждане на еврото. Срещата се състоя в Народно читалище "Стилиян Чилингиров" в кв. "Гривица" на областния град.

Марина Василева, старши инспектор "Данъчни приходи" в отдел "Местни данъци и такси" в Община Шумен и Татяна Петрова гл. експерт в "Социална политика и и жилищно настаняване" в отдел "Социална политика и здравеопазване" разясниха на присъстващите как ще бъде въведено в обращение еврото и важните срокове, свързани с това.

Василева каза на присъстващите, че няма нужда да подават допълнителни документи и декларации във връзка с въвеждане на еврото. "Левът ще бъде заменен с евро по фиксинга на БНБ, който е 1.95583", подчерта тя и поясни, че в брой ще може да се заплаща и в лева до 31 януари. Тя каза още, че от 1 януари рестото, което ще получават клиентите при пазаруване, ще бъде в евро.

Пенсиите и парите в банковите сметки автоматично ще бъдат превалутирани в евро. Пенсиите, които ще бъдат изплащани през януари, ще бъдат в евро", поясни ст. инспектор Василева. Спестяванията в левове ще могат да се превалутират в евро в БНБ без такса, добави тя. Василева коментира, че в други банки също ще може да се обменят левове в евро, като първите шест месеца това ще става без такса, а след това търговските банки ще налагат такса. По думите ѝ при превалутиране на суми над 30 000 лева ще трябва предварителна заявка в банките.

"В Български пощи също ще може да обменяте левове в евро. Там също първите шест месеца ще е безплатно. Там има ограничение за сумата до 1000 лева. От 1000 до 10 000 лева ще трябва предварителна заявка", отбеляза Василева.

Тя коментира, че цените на етикетите трябва да са в евро и левове и поясни, че така ще бъде до 9 август 2026 г., а след това цените ще бъдат обявени само в евро. Тя допълни, че при проблеми и несъответствия хората могат да сигнализират Националната агенция за приходите и полицията. Ст. инспектор Василева предупреди присъстващите на информационната среща, че вероятно ще има опити за измами и не трябва да се подвеждат при офериране за обмяна на левове в евро извън банките и пощенските клонове.

Както БТА съобщи, информационна среща в Клуб на пенсионера №7 ще има от 13:00 ч. днес. Утре от 10:00 ч. в Клуб на пенсионера №3 в кв. "Дивдядово" е организирана информационна среща на експерти от община Шумен с граждани. Община Шумен започна през октомври кампания за новата такса "Битови отпадъци" и въвеждането на еврото.