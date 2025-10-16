Излезе юбилейното издание „Пъстра книга ми намига“ на свищовската библиотека „Проф. Иван Шишманов“

Излезе от печат детската юбилейна книга "Пъстра книга ми намига", съдържаща творби на деца, участвали в конкурса за оригинална детска мисъл, рисунка и есе на Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов“ в Свищов. Това съобщиха от културната институция.

Проведеният през пролетта конкурс на тема „Моята библиотека - къщичка на книгите“ бе по повод 80 години от създаването на библиотеката. Инициативата беше част от дейностите по проект „В къщата на книгите“ по програма „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“.

В книгата са включени творбите на участниците, които бяха подбрани от журито на конкурса.

БТА припомня, че този месец Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов“ ще отбележи 80-годишнината си с две събития.