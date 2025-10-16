Мобилен пункт за предаване на опасни отпадъци ще бъде разположен днес и утре в общините Стрелча и Панагюрище, съобщиха от двете общински администрации.

В Стрелча мобилният пункт е разположен днес на улица „Иван Павлов“ пред пощата и приема отпадъци от 10:00 до 16:00 часа. В Панагюрище пунктът ще бъде на паркинга до сградата на Общината утре, 17 октомври, в същия часови диапазон.

Гражданите могат да предават безвъзмездно лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и други живаксъдържащи уреди, лакове, бои, мастила, разредители, домакински препарати, химикали, пестициди и замърсени опаковки.

От двете общини уточняват, че целта на кампаниите е да се ограничи попадането на опасни отпадъци в общия поток битови отпадъци, да се намали замърсяването на околната среда и да се гарантира безопасност за хората.

Преди дни община Панагюрище взе решение да изпрати един от сметосъбиращите си камиони на Общинското предприятие „Чистота“ в помощ на Столична община за справяне с кризата с боклука.