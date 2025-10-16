Няма превишение на стойностите на постановените часови норми във въздуха в Перник след пожара в „Стомана Индъстри“ – Перник, съобщават от Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) в София.

Мобилна станция е била разположена в двора на XVI основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ за две денонощия. Резултатите от проведените до момента измервания показват, че стойностите от първоначалните данни не надвишават постановените часови норми. Измерванията ще продължат с цел получаване на 24-часови среднодневни стойности, които ще дадат по-пълна оценка на качеството на въздуха в засегнатия район, допълват от инспекцията.

След постъпилия сигнал за възникнал пожар на скрап в базата на „Стомана Индъстри“ АД – град Перник, експерти от РИОСВ – София са извършили незабавна проверка на място. За позиционирането на мобилната автоматична станция е било поискано съдействие от Изпълнителната агенция по околна среда.

РИОСВ – София ще продължи да следи ситуацията и ще предприеме допълнителни действия при необходимост.