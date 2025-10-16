Международната футболна федерация се въздържа от конфронтация с президента на САЩ Доналд Тръмп

Международната футболна федерация (ФИФА) се въздържа от конфронтация с президента на САЩ Доналд Тръмп, а от централата заявиха пред Field Level Media, че "правителството" ще реши дали градовете-домакини на Световното първенство през 2026 година са достатъчно безопасни, за да останат домакини, както е планирано, пише агенция Reuters.

ФИФА реагира, след като Тръмп отправи завоалирана заплаха да премести мачовете от Бостън - Фоксбъро (Масачузетс), мястото на стадион "Жилет", ако градът не "се оправи".

"Безопасността и сигурността са основни приоритети на всички събития на ФИФА по света. Те са отговорност на правителствата и те решават какво е в най-добрия интерес за обществената безопасност", заяви говорител на ФИФА в писмен отговор с искане за коментар по въпроса и продължи:

"Надяваме се, че всеки един от нашите 16 градове-домакини ще бъде готов успешно да бъде домакин и да изпълни всички необходими изисквания".

По-рано през деня кметът на Бостън Мишел Ву намекна, че градът е готов за конфронтация с Тръмп относно твърдението му, че може да нареди на ФИФА да премести мачовете от Световното първенство,

планирани да се играят в региона.

Съединените щати ще бъдат домакини на 78 от 104 мача на Мондиал 2006, разширен до 48 отбора за първи път. От ФИФА не коментираха нито един от градовете или стадионите, споменати от Тръмп.