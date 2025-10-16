Подробно търсене

Николета Василева
Дете е с опасност за живота от токов удар, след като се е качило на електрически стълб
Снимка: БТА, архив
с. Лопян ,  
16.10.2025 12:11
 (БТА)

Дете е с опасност за живота от токов удар, след като се е качило на електрически стълб, съобщиха от пресцентъра на полицията в Софийска област. 

Около 10:40 часа вчера в РУ-Етрополе се получил сигнал, че дете от училището в с. Лопян е ударено от ток от електрически стълб. На място веднага били изпратени полицейски служители и екип на Спешна помощ.

Пострадалото момче е настанено за лечение в столична болница с 26% изгаряне, в термичен шок, с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

По първоначални данни е изяснено, че по време на голямото междучасие група деца са се отправили по черен път в посока гробищния парк на селото. Две от тях са се покатерили на електрически стълб, като едно от тях е получило токов удар. Виковете за помощ на децата били чути от работници в двора на училището, които успели да ги свалят, а медицинският специалист на училището оказал първа помощ до идването на спешните медици.

През септември полицаи и пожарникари извършиха аварийна спасителна операция на две непълнолетни деца, които се покатериха на кран на висока строяща се сграда край бул. "Цариградско шосе". 

/ТНП/

