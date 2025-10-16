Подробно търсене

Повече от хиляда брегови знака ще бъдат поставени в българския участък на река Дунав

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
Снимка: ИАППД
Русе,  
16.10.2025 12:13
 (БТА)

Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) ще постави повече от хиляда нови брегови знака в българския участък на река Дунав. Дейностите ще се осъществят в началото на идната година, съобщи за БТА изпълнителният директор на ИАППД в Русе Ивелин Занев. 

Различните видове знаци - несветещи, километрични и за табели за брегови фарове, вече са доставени. Те са закупени по проект DISMAR, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България.

"По проекта очакваме и доставката на 150 плаващи навигационни знака - шамандури", каза Занев.

Проектът DISMAR се изпълнява съвместно между речните администрации на България и Румъния. Целта е подобряване на навигационната безопасност и информационната инфраструктура по река Дунав в трансграничния регион. 
По проекта ще бъдат доставени и два несамоходни плавателни съда - по един за българската и румънската речна администрация, които ще се използват за обслужване на бреговите знаци. Ще бъде разработена и внедрена също обща информационна система. Тя ще се използва за мониторинг и управление на навигационните знаци в общия българо-румънски участък на река Дунав.

 

/РИ/

