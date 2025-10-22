Мениджърът Микел Артета похвали Виктор Гьокереш, след като нападателят на Арсенал сложи край на головата си суша

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Alastair Grant
Лондон,  
22.10.2025 09:03
 (БТА)

Нападателят Виктор Гьокереш отбеляза два гола при победата с 4:0 над Атлетико Мадрид в Шампионската лига и получи похвали от мениджъра на Арсенал Микел Артета.

Гьокерещ, когото Арсенал привлече от Спортинг Лисабон за 64 милиона британски лири, вкара третия и четвъртия гол за отбора, с което сложи край на серия от девет мача без попадения за клуба и за страната.

Шведът се усмихваше, когато беше сменен в края на мача, а Артета каза, че 27-годишният футболист напълно заслужава овациите, които получи от феновете на "артилеристите".

"Мисля, че го заслужаваше, заради всичко, което виждахме по отношение на това, което той донесе на отбора и колко много му помогна в много области през последните няколко седмици", заяви мениджърът след двубоя.

"Няма спор за това. Ставаше дума за запазване на тази вяра в себе си, това емоционално състояние, на което може да се наслаждава и да играе свободно. Гледам и съотборниците му - всички те са щастливи за него", добави той.

"Той ни прави много по-добър отбор. Мисля, че станахме много по-непредсказуеми. Той е физически активен, начинът, по който натиска топката, е феноменален. Днес той вкара два много различни гола и се надявам да започне да набира скорост и да продължи добрата серия", коментира още Артета.

Гьокереш вече има пет гола за сезона, включително три във Висшата лига, и очевидно беше облекчен, че отново бележи.

"Това е награда за отбора, но разбира се, и за мен. Давам най-доброто от себе си през цялото време, работя усилено и допринасям с различни неща. Рано или късно всичко ще си дойде на мястото", заяви той след победата, която запази 100%-ния актив на Арсенал в Шампионската лига от началото на кампанията.  

