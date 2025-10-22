Писателят Христо Стоянов ще се срещне с ловчалии в Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев” в града, съобщи на пресконференция Албена Йончева от културната институция. Срещата разговор е днес, 22 октомври.

По думите на Йончева писането му често предизвиква размисъл и провокации, а стилът му е остър, директен и безкомпромисен. Автор е на множество романи, стихосбирки и есета. Най-новата му книга е „Всякакви разкази”.

Роденият в Габрово Стоянов е носител на множество литературни отличия и продължава да бъде активен глас в културния и обществения живот на страната, допълни Албена Йончева.

В предходните дни писателят осъществи срещи със свои читатели в Севлиево и Троян.