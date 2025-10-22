Двама младежи ще бъдат „президент“ и „вицепрезидент“ за един ден в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“, на която администрацията на президента ще бъде домакин, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Президентът Румен Радев ще посрещне в кабинета си Матилда Матева, ученичка в Профилираната природо-математическа гимназия "Акад. проф. д-р Асен Златаров" – Ботевград. Вицепрезидентът Илияна Йотова ще сподели работния си ден с ученика в Средно училище "Козма Тричков" – Враца, Емилиян Георгиев.

По-късно през деня Румен Радев и Илияна Йотова ще връчат сертификати за участие в инициативата на двамата ученици.

Човечеството неведнъж, когато се е изправяло пред сериозни изпитания, е залагало именно на младите хора, тяхната енергия и борбеност и на нови идеи да преодолеят тези изпитания, каза президентът Румен Радев в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“ в края на миналата година.