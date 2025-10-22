В селата Баница, Лиляче и Краводер се извършват безплатни прегледи на хора със затруднен достъп до лечебни заведения

В селата Баница, Лиляче и Краводер се извършват прегледи и назначаване на изследвания за социално значими заболявания на хора със затруднен достъп до лечебни заведения. В Баница прегледите са днес, в Лиляче са насрочени за 28 октомври, а в Краводер – за 29 октомври, каза за БТА главният инспектор в РЗИ – Враца, дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, Нели Петкова.

Прегледите се извършват 13:00 до 15:00 ч. и са организирани като част от Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите. Специалистът по вътрешни болести д-р Слави Георгиев и специалистът по образна диагностика д-р Славина Димитрова са на място в населените места, където организират мобилните кабинети. Изследванията са с мобилен ехограф с последващо интерпретиране на резултатите и, при необходимост, назначаване на терапия на хората, които имат затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Враца.

Около 30 души са преминали подобни прегледи в селата Чирен и Нефела, каза Петкова. Тя добави, че на място в организацията съдействат здравните медиатори. Те са важен комуникационен канал и сътрудничим с тях много тясно, добави инспекторът в РЗИ – Враца. По думите ѝ, кметовете на населените места и личните лекари също подпомагат безплатните прегледи.

Подобни кампании се правят и в други райони на страната.