Подробно търсене

Ню Джърси Девилс оглави класирането в Столичната дивизия на Националната хокейна лига след пета поредна победа

Георги Крумов
Ню Джърси Девилс оглави класирането в Столичната дивизия на Националната хокейна лига след пета поредна победа
Ню Джърси Девилс оглави класирането в Столичната дивизия на Националната хокейна лига след пета поредна победа
Тимът на Ню Джърси регистрира пета поредна победа в НХЛ / снимка: Nathan Denette/The Canadian Press via AP
Торонто,  
22.10.2025 08:54
 (БТА) 
Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада:

Торонто - Ню Джърси             2:5
Отава - Едмънтън                2:3 след продължение
Ню Йорк Айлендърс - Сан Хосе    4:3
Питсбърг - Ванкувър             5:1
Вашингтон - Сиатъл              4:1
Бостън - Флорида                3:4
Сейнт Луис - Лос Анджелис       1:2 след продължение
Нешвил - Анахайм                2:5
Далас - Кълъмбъс                1:5
Юта - Колорадо                  4:3 след продължение

Класиране:
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Детройт 10 точки, Монреал 10, Флорида 8
Столична дивизия: Ню Джърси 10, Каролина 10, Питсбърг 10

Западна конференция:
Централна дивизия: Колорадо 12, Уинипег 10, Юта 10
Тихоокеанска дивизия: Вегас 12, Ванкувър 8, Сиатъл 8.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:16 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация