Ню Джърси Девилс оглави класирането в Столичната дивизия на Националната хокейна лига след пета поредна победа

Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада: Торонто - Ню Джърси 2:5 Отава - Едмънтън 2:3 след продължение Ню Йорк Айлендърс - Сан Хосе 4:3 Питсбърг - Ванкувър 5:1 Вашингтон - Сиатъл 4:1 Бостън - Флорида 3:4 Сейнт Луис - Лос Анджелис 1:2 след продължение Нешвил - Анахайм 2:5 Далас - Кълъмбъс 1:5 Юта - Колорадо 4:3 след продължение Класиране: Източна конференция: Атлантическа дивизия: Детройт 10 точки, Монреал 10, Флорида 8 Столична дивизия: Ню Джърси 10, Каролина 10, Питсбърг 10 Западна конференция: Централна дивизия: Колорадо 12, Уинипег 10, Юта 10 Тихоокеанска дивизия: Вегас 12, Ванкувър 8, Сиатъл 8.