Цените на петрола се повишават за втори пореден ден, подкрепени от рискове за доставките и надежда за споразумение между САЩ и Китай

Цените на петрола се повишиха за втори ден в азиатската търговия днес с повече от 1,5 процентa, подкрепени от свързания със санкциите риск за доставките и надеждите за търговско споразумение между Съединените щати и Китай, предаде Ройтерс. Инвеститорите отчетоха и новината, че Вашингтон търси количества суров петрол за попълване на стратегическите си резерви.

Фючърсите на петрола сорт Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 98 цента, или 1,6 на сто, до 62,30 долара за барел към 08:00 ч. българско време, а фючърсите на американския суров петрол сорт - с 97 цента, или 1,69 на сто, до 58,21 долара за барел.

Петролът се възстанови от петмесечното си дъно, достигнато в понеделник, след като производителите увеличиха предлагането, а търговското напрежение натисна търсенето надолу.

Рискът за доставките нарасна след новината, че срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин е била отложена, както и заради притесненията, породени от западния натиск върху азиатските покупки на руски петрол.

"Въпреки цялостните мечи настроения, породени от свръхпредлагането и слабото търсене, рискът от прекъсване на доставките в горещи точки като Русия, Венецуела, Колумбия и Близкия изток остава реален и не позволява на цената на петрола да се задържи под границата от 60 долара", заяви Мукеш Сахдев, основател и главен изпълнителен директор на консултантската компания за енергийните пазари "ЕксАналистс" (XAnalysts).

Инвеститорите следят и напрежението между САЩ и Венецуела, ключов производител на суров петрол.

Ударите на САЩ срещу венецуелски кораби в международни води представляват опасна ескалация и "се равняват на извънсъдебни екзекуции", заяви във вторник група независими експерти на ООН.

През последните месеци президентът Тръмп нареди удари по най-малко шест кораба в Карибския басейн, за които САЩ подозират, че пренасят наркотици, като част от кампанията срещу "наркотерористичната заплаха", идваща от Венецуела.

Инвеститорите наблюдават и хода на търговските преговори между САЩ и Китай, като представители на двете държави ще се срещнат тази седмица в Малайзия.

В понеделник Тръмп заяви, че очаква да постигне "справедливо търговско споразумение" с китайския президент Си Цзинпин, с когото планира да се срещне в Южна Корея следващата седмица.

"Коментарите на Тръмп за търговските преговори вероятно оказват известна подкрепа на пазара. Допълнителна подкрепа вероятно идва и от отмяната на срещата на върха Тръмп–Путин", заявиха стратезите за суровини на Ай Ен Джи (ING).

Запасите от суров петрол, бензин и дестилати в САЩ са намалели през миналата седмица, съобщиха пазарни източници, позовавайки се на данни на Американския петролен институт.

Петролът намери подкрепа и в плана на САЩ за попълване на стратегическите резерви, посочиха анализатори на "Ей Ен Зет" (ANZ) в клиентска бележка.

Във вторник Министерството на енергетиката на САЩ обяви, че възнамерява да закупи 1 милион барела суров петрол за стратегическия си резерв, като се стреми да се възползва от сравнително ниските цени на петрола, за да подсили запасите си.