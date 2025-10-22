Подробно търсене

Земетресение с магнитуд 4,7 е регистрирано рано тази сутрин в района на гръцкия остров Родос

Кристиан Стратев
Земетресение с магнитуд 4,7 е регистрирано рано тази сутрин в района на гръцкия остров Родос
Земетресение с магнитуд 4,7 е регистрирано рано тази сутрин в района на гръцкия остров Родос
Снимка: Минко Чернев (БТА)
Атина/Анкара,  
22.10.2025 08:18
 (БТА)

Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано рано тази сутрин в района на гръцкия остров Родос, сочат данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

По информация на EMSC трусът е бил регистриран в 05:45 ч. местно (и българско време) на дълбочина 30 километра, а епицентърът му е бил във водите на Егейско море между гръцкия остров Родос и бреговете на турския окръг Мугла. 

Трусът е регистриран и от турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер, предава Анадолската агенция. 

За момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на земетресението. 

/МИД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:13 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация