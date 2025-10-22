Подробно търсене

Учени разкриха дългогодишна загадка в биологията

Елена Христова
Учени разкриха дългогодишна загадка в биологията
Учени разкриха дългогодишна загадка в биологията
Микроскопско изображение на яйцеклетка в момента на оплождане. Снимка: АП/Yonggang Lu/Osaka University/IMP via AP
Вашингтон,  
22.10.2025 08:35
 (БТА)

Международен изследователски екип е открил как клетките контролират потока в ядрата си и извън тях, разнищвайки дългогодишна загадка в биологията, пише Физ. орг, позовавайки се на публикация в сп. "Протоколи на Американската академия на науките".

Откритието на учени от Еврейския университет в Йерусалим, Калифорнийския университет в Лос Анджелис, и университета "Рокфелер" и Медицинския колеж "Алберт Айнщайн" в Ню Йорк може да доведе до нови методи за лечение на заболявания като рак, болест на Алцхаймер и амиотрофична латерална склероза (АЛС).

Изследването се фокусира върху ядрената пора (Nuclear pore complex, NPC) - микроскопична структура, която действа като "портиер" между ядрото на клетката, съдържащо нейната ДНК, и заобикалящата го течност - цитоплазмата.

Всяка минута милиони молекули преминават през тези молекулни "порти", но се допускат само правилните. Досега учените не са разбирали напълно как този процес постига подобна скорост и точност.

Използвайки подробни компютърни модели, изследователите са показали, че молекулите могат да преминават през ядрените пори само ако са придружени от специални помощни протеини. Известни като транспортни рецептори, те направляват молекулите, създавайки плавна и бърза пътека.

Моделът обяснява как големите молекули преминават, докато по-малките остават блокирани, и защо системата продължава да работи, дори ако части от нея са повредени.

Изследователите отбелязват, че откритието им помага да се обясни как клетките остават здрави. То може да допринесе и за разработването на бъдещи медицински инструменти, като например системи за целево доставяне на лекарства и сензори за заболявания. 

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

20.10.2025 23:57

ТПС: Учени откриха метод, чрез който може да възстановят увредени нервни влакна

Израелски учени са открили биологичен механизъм, който значително увеличава производството на миелин – липидното вещество, което изолира нервните влакна и позволява бързо предаване на електрически сигнали между невроните, предаде израелската новинарска агенция ТПС.
16.10.2025 17:49

Учени разработиха микроробот с форма на ръка за прецизно доставяне на частици и клетки

Учени от Китай са разработили 3D микроробот с формата на ръка, който може да извършва прецизни движения като хващане, доставяне и освобождаване на частици или клетки, предаде Синхуа.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:15 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация