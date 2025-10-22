Учени разкриха дългогодишна загадка в биологията

Международен изследователски екип е открил как клетките контролират потока в ядрата си и извън тях, разнищвайки дългогодишна загадка в биологията, пише Физ. орг, позовавайки се на публикация в сп. "Протоколи на Американската академия на науките".

Откритието на учени от Еврейския университет в Йерусалим, Калифорнийския университет в Лос Анджелис, и университета "Рокфелер" и Медицинския колеж "Алберт Айнщайн" в Ню Йорк може да доведе до нови методи за лечение на заболявания като рак, болест на Алцхаймер и амиотрофична латерална склероза (АЛС).

Изследването се фокусира върху ядрената пора (Nuclear pore complex, NPC) - микроскопична структура, която действа като "портиер" между ядрото на клетката, съдържащо нейната ДНК, и заобикалящата го течност - цитоплазмата.

Всяка минута милиони молекули преминават през тези молекулни "порти", но се допускат само правилните. Досега учените не са разбирали напълно как този процес постига подобна скорост и точност.

Използвайки подробни компютърни модели, изследователите са показали, че молекулите могат да преминават през ядрените пори само ако са придружени от специални помощни протеини. Известни като транспортни рецептори, те направляват молекулите, създавайки плавна и бърза пътека.

Моделът обяснява как големите молекули преминават, докато по-малките остават блокирани, и защо системата продължава да работи, дори ако части от нея са повредени.

Изследователите отбелязват, че откритието им помага да се обясни как клетките остават здрави. То може да допринесе и за разработването на бъдещи медицински инструменти, като например системи за целево доставяне на лекарства и сензори за заболявания.