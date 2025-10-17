Учени откриха как умиращите клетки могат да помогнат за разпространението на вируси

Австралийски учени са идентифицирали неизвестен досега начин, по който вирусите могат да се разпространяват в тялото, предаде Синхуа.

Откритието им може да проправи пътя за разработването на по-ефективни лекарства.

Изследването, публикувано в сп. "Нейчър къмюникейшънс", разкрива ново разбиране за процеса на клетъчна смърт и обновяване.

Авторите му от университета "Ла Троуб" обясняват как всяка стъпка в този процес е от решаващо значение, за да помогне на умиращата клетка да се разгради и да бъде отстранена от имунната система.

Учените са открили, че когато клетките се самоунищожават, те променят формата си, отделят се от заобикалящата ги среда и оставят след себе си т.нар. "отпечатък на смъртта". Той съдържа неизвестен тип екстрацелуларни везикули (EV) - миниатюрни пакети, освобождавани от клетките за транспортиране на протеини, липиди, ДНК и РНК до други клетки, които служат като ключов механизъм за комуникация помежду им.



Новите EV, известни като F-ApoEV, маркират мястото на мъртвата клетка и служат като "подсказки, наподобяващи хлебни трохи", които помагат на имунната система да идентифицира и почисти клетъчните фрагменти, предотвратявайки нежелано възпаление.

Ранни тестове върху клетките обаче също така са показали, че когато умиращите клетки са заразени с грип, вирусът може да наруши процеса на почистване, скривайки частици вътре в екстрацелуларните везикули F-ApoEV. Това на свой ред може да помогне за разпространението на инфекцията към съседните клетки.

Изследователите обясняват, че досега процесът на фрагментиране на клетките по време на клетъчната смърт е бил смятан за "случаен и доста опростен". Настоящото изследване обаче разкрива неговата сложност и насочва вниманието към това колко важна е всяка стъпка от него, за да се помогне на умиращата клетка да се разгради ефективно и да бъде отстранена от имунната система.

По думите им то показва, че умиращите клетки могат да продължат да "комуникират от отвъдното" и да оказват влияние върху имунната функция.



Учените посочват още, че изследването демонстрира важността на клетъчната комуникация за поддържане на здравето и как подобни процеси могат да бъдат манипулирани от вируси.

Откритието може да доведе до по-добро разбиране и в крайна сметка до по-ефективни терапии за инфекциозни и автоимунни заболявания.