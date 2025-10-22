Среща с писателката Мария Лалева и представление на Младежкия театър предлага днес фестивалът „Есенни театрални срещи в Русе“

Среща с автограф с писателката Мария Лалева и представление на Младежкия театър предлага днешната програма на фестивала „Есенни театрални срещи в Русе“. Това съобщи основният организатор и селекционер на международния форум и директор на "Арт театър Берлин" Катя Костова.

Тя отбеляза, че срещите с автограф се превръщат в запазената марка на фестивала. Първата ще е с Мария Лалева от 17:30 часа днес в Камерната зала на Доходното здание.

„Аз работя с Мария Лалева от много години. Когато навремето представяхме нейното творчество в Германия, го бяхме кръстили „Лолова чете Лалова“. Тогава великата Татяна Лолова четеше от двете стихосбирки на Мария Лалова. Тази година я поканих, тъй като има нова книга, която ще представи“, каза още Катя Костова.

По-късно вечерта днес, от 19:00 часа, в Голямата зала на Доходното здание Младежкият театър ще представи "Място, наречено Другаде" с Боряна Братоева и Петър Антонов. Спектакълът е награден с "Икар" 2023 и "Аскеер" 2023 за драматургия. Режисьор на постановката е Димитър Коцев-Шошо, автор на текста – Яна Борисова, сценографията и костюмите са дело на Елис Вели, а музиката е на Милен Кукошаров.