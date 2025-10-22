Шампионът Оклахома Сити Тъндър започна новия сезон с победа след две продължения над Хюстън Рокетс

Шампионът в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада Оклахома Сити Тъндър откри новия сезон с драматична домакинска победа със 125:124 над Хюстън Рокетс. Успехът на "гръмотевиците" дойде след две продължения, като те бяха догонващи в резултата през почти цялото време.

В герой за победителите се превърна гардът Шей Гилджъс-Алекзандър, който реализира победната точка от наказателната линия точно 2 секунди преди изтичането на второто петминутно продължение. Канадецът, който през миналия сезон взе и приза за "Най-полезен играч" успя да излъже персоналния си пазач Кевин Дюрант, който го фаулира в позиция, в която Гилджъс-Алекзандър трудно можеше да отправи качествен изстрел към коша.

В оставащите две секунди Хюстън пробва да отговори със стрелба на Джабари Смит, но тя не намери целта.

Гостите от щата Тексас могат да съжаляват, защото пропиляха двуцифрен аванс. Освен това те имаха и последната стрелба в редовното време, но Алперен Шенгюн я пропусна. Точно турският център на "ракетите" бе и най-добрият играч в мача, като завърши с 39 точки, 11 борби и 7 асистенции.

За Оклахома Сити Гилджъс-Алекзандър вкара 35 точки, като основната част от тях дойдоха в четвъртата четвърт и двете продължения - общо 24 точки. Чет Холмгрен добави още 28 точки за шампионите, преди да напусне игра заради натрупани лични нарушения в първия допълнителен период.

За Хюстън Кевин Дюрант, който също приключи срещата преждевременно заради шест фаула, добави 23 точки.

Малко преди началото на двубоя домакините вдигнаха триумфално знаме за това, че спечелиха титлата през миналата година, а играчите от тима получиха и специалните си шампионски пръстени, които да увековечат успеха им.

В другия двубой от програмата на първия ден в НБА Голдън Стейт Уориърс спечели със 119:109 при визитата си на Лос Анджелис Лейкърс. Гостите капитализираха най-вече чрез 17-те си отбелязани тройки и това, че бяха почти безпогрешни от наказателната линия, като вкараха 26 пъти от 29 опита. За сравнение домакините отбелязаха само осем тройки от 32 стрелби, а от фаула бяха точни 17 пъти от 28 шута.

До почивката двубоят все пак бе напълно равностоен и след 24 минути игра Голдън Стейт водеше само с точка при 55:54. "Войните" обаче спечелиха третата част с 35:25 и това им даде спокойствие в края на мача.

31 точки за победителите вкара Джими Бътлър, 23 прибави Стеф Къри, а Джонатан Куминга и Бъди Хийлд добавиха по 17 пункта.

За домакините от Лейкърс, които бяха без голямата си звезда ЛеБрон Джеймс, който е контузен, над всички бе Лука Дончич. Словенецът вкара 43 точки, взе 12 борби и направи 9 асистенции, но усилията му бяха подкрепени единствено от Остин Рийвс, който вкара 26 точки. Единственият друг играч на домакините с двуцифрен актив бе центърът Деандре Ейтън, който вкара 10.

Мачове от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада:

Оклахома Сити - Хюстън - 125:124 след две продължения

Лос Анджелис Лейкърс - Голдън Стейт - 109:119