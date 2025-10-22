Двудневна конференция на Европол и ГДБОП, посветена на борбата с онлайн престъпленията срещу интелектуалната собственост, се открива в София

Конференция на Европол, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) – „От клик до престъпление: разследването на престъпления срещу интелектуалната собственост в дигиталната ера“, ще се състои в София, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов ще открие форума. Организатор и домакин на срещата за 2025 г. е ГДБОП. Събитието събира над 270 експерти, представители на правоохранителни органи и частния сектор от цял свят.

Сред важните за интернет потребителите теми по време на двудневния форум са борбата с фалшивите стоки, продавани онлайн, и въздействието върху общественото здраве и безопасност – медикаменти, електроника, играчки, козметика, препарати и др. Ще бъдат отчетени резултатите от съвместни операции срещу дигитално пиратство, но и щетите от разпространението на злонамерен софтуер, финансови измами и кражба на данни, както и новите заплахи и необходимите мерки за противодействието им. Тема на форума е и подобряването на сътрудничество между органите на реда, институциите и частния сектор в борбата с онлайн нарушенията на интелектуалната собственост.

От август в ЕС са в сила нови правила за прозрачност за базирани на изкуствен интелект езикови модели с отворен достъп като "ЧатДжиПиТи"(ChatGPT) и "Джемини" (Gemini), предаде ДПА. Новите правила са част от Закона за изкуствения интелект, приет миналата година. Те се отнасят за базирани на ИИ системи с общо предназначение, които могат да се използват за редица цели като генериране на текст, анализ на език или писане на програмен код.

Една от целите на законодателството е да засили защитата на авторските права.