Анна Авиил ще представи романа си „Божана” в Стара Загора

Анна Авиил ще представи своя дебютен роман „Божана” тази вечер от 18:00 часа в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора, съобщават от културната институция.

БТА припомня, че Анна Авиил е артистичен псевдоним на икономиста Анна Величкова, която е семейна, майка на 16-годишна дъщеря.

„Божана“ е въздействаща история, разказана от млад бор, скрит в прегръдките на планината. „Това е разказ за вярата, родолюбието, доблестта, за възраждането на българския дух и за човешката душа, съхранила мъдростта и светлите идеали на отминалите времена. Ще се потопим в атмосферата на едно малко българско селце, ще препуснем през тучни поляни, ще усетим ароматите на планината и ще се вдъхновим от труда и стремежите на нашите предци.

Премиерата на книгата е част от тазгодишните Есенни литературни дни, които се провеждат през целия октомври в Стара Загора.