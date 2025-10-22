Подробно търсене

Володимир Зеленски ще посети днес Швеция, заяви канцеларията на шведския премиер

Божидар Захариев
Украинският президент Володимир Зеленски и шведският премиер Улф Кристершон - снимка: Fredrik Sandberg/TT News Agency чрез AP
Стокхолм,  
22.10.2025 07:32
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски ще посети днес Швеция и ще се срещне с шведския премиер Улф Кристершон, заяви шведската премиерска канцелария, цитирана от Ройтерс.

"Премиерът и президентът Зеленски ще дадат пресконференция, на която ще направят изявления, свързани с отбранителния износ", се казва в изявление на премиерската канцелария.

"Освен това лидерите ще посетят едно предприятие", каза още шведското правителство.

/БЗ/

