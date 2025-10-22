Обединен подбор за оператори обяви АЕЦ "Козлодуй"

Атомната електроцентрала обяви обединен подбор за длъжностите "Оператор електрооборудване", "Оператор ел. табло собствени нужди в реакторно отделение" и "Оператор противопожарни системи", съобщиха от предприятието на интернет страницата му.

Кандидатите трябва да имат завършено средно образование и придобита професионална квалификация по професия "Електротехник" в специалности от професионално направление "Електротехника и енергетика". С предимство ще бъдат разглеждани кандидатури на лица с висше образование по специалности "Електроенергетика и електрообзавеждане", "Електроснабдяване и електрообзавеждане", "Електротехник", "Ел. машини и апарати" и "Електроенергетика".

И трите позиции са в дирекция "Производство", отдел "Електропроизводство – 2", направление "Експлоатация", отдел "Организация на експлоатационната дейност", сектор "Експлоатация на електрооборудване". Работата е на трисменен режим по график, включително с полагане на нощен труд. Крайният срок за подаване на документи е до края на октомври.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.