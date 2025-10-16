„Сръбска листа“ обжалва избора на сръбския заместник-председател на парламента на Косово

Най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“ внесе днес в Конституционния съд на Косово жалба срещу начина на избор на Ненад Рашич за заместник-председател на косовския парламент от редиците на косовските сърби, съобщи информационният сайт „Косово онлайн“.

Партията поиска въвеждането на временни мерки с цел, както подчерта, да „бъдат спрени противоконституционните действия, които могат да нанесат непоправими щети“.

Заместник-председателят на Сръбска листа Игор Симич съобщи, че e внесъл жалбата от името на десет депутати заради "незаконния избор" и налагането от страна на премиера на Косово Албин Курти на заместник-председател на парламента на мястото, което се полага на сръбското етническо малцинство в Косово.

Симич заяви, че в жалбата са изброени подробно и точно всички нарушения на Конституцията, на процедурните правила за работата на парламента, както и на решения на Конституционния съд.

„Искаме да кажем на всички, че не става въпрос за един пост в парламента, а за зачитане на правото на сръбския народ да избира сам свои представители и да има адекватно представителство в институциите,“ каза Симич.

Сърбия и косовските сърби, които представляват по-голямата част от населението в северните косовски общини Звечан, Зубин поток, Лепосавич и Северна Митровица, не признават обявената през 2008 г. независимост на Косово. Прищина и Белград водят диалог под егидата на ЕС за нормализиране на отношенията си.

Ненад Рашич, председател на партията „За свобода, справедливост и оцеляване“, беше избран за заместник-председател на косовския парламент на 10 октомври, въпреки че неговата партия има само едно депутатско място, докато девет от 10-те мандата, запазени за косовските сърби, бяха спечелени от ползващата се с подкрепата на Белград „Сръбска листа“.

Рашич беше избран, защото преди това депутатите не подкрепиха нито един от кандидатите на „Сръбска листа“.

„Сръбска листа“ неколкократно е посочвала, че Рашич е спечелил мандата благодарение на гласовете на албански избиратели в райони, където в избирателните списъци няма сърби, отбелязва ТАНЮГ.