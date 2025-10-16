Апелативният съдия Красимира Костова отказа да си направи отвод, каквото беше искането на адвоката на Благомир Коцев

Апелативният съдия Красимира Костова отказа да си направи отвод след искане на адвокат Ина Лулчева, защитник на кмета на Варна Благомир Коцев.

Адвокат Ина Лулчева поиска отвод на Костова, като посочи, че Костова е била част от специализирания съд, който е бил затворен от "Продължаваме промяната" (ПП). Тя се позова и на предишен отвод на Костова, направен след същите аргументи.

Лулчева поиска отвод и на прокурор Калин Близнаков, тъй като вече е участвал в заседание по мярката на Благомир Коцев и е показал пристрастно и цинично поведение. Според прокурор Близнаков искането за отвода на съдия Коцева е неоснователно, защото Коцев не бил част от ПП, когато е бил затворен специализираният съд.

Съдията Костова посочи, че Коцев е от друг град и няма отговорност за промените, с които е затворен специализираният съд, следователно няма основание за отвод. Според нея и искането за отвод на прокурора е неоснователно.

В момента Апелативният съд в София заседава по мярката за неотклонение на Благомир Коцев.