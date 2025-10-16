Подробно търсене

Русия е атакувала Украйна с над 300 дрона и с 37 ракети през изминалата нощ, обяви Зеленски

Иво Тасев
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson
Киев,  
16.10.2025 12:19
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че през изминалата нощ руските сили са атакували Украйна с повече от 300 дрона и с 37 ракети, в това число балистични, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на държавния глава в социалната мрежа "Фейсбук".  

Зеленски говори и за двойния вражески терор - нанасянето на многократни удари и използването на касетъчни боеприпаси.

"Русия насочи повече от 300 щурмови дрона и 37 ракети, съществен брой от които балистични, срещу Украйна, под ударите попадна инфраструктура във Виницка, в Сумска и в Полтавска област - В Черниговска област бе ударен град Нижин - бяха нанесени щети на пощенската служба, един човек бе ранен. В Харковска област врагът взе под прицел стратегическа инфраструктура и подразделение на държавната служба за извънредни ситуации. Има ранени. Навсякъде текат дейности по възстановяването на щетите. Службите за извънредни ситуации работят", написа Зеленски.

Освен това той посочи, че руснаците прилагат двоен терор, атакувайки с дронове "Шахед" с касетъчни боеприпаси и обстрелвайки систематично с цел да раняват пожарникари и електроинженери, които работят за поправяне на щетите.

“Путин отказва да чуе това, което казва светът, така че единственият език, който може да стигне до него, е езикът на натиска - натиск със санкции и натиск със средства с голям обсег. Твърдите решения са възможни - решения, които могат да бъдат от полза. И това зависи от Съединените щати, от Европа, от всички наши партньори, чиято мощ директно решава дали на войната може да бъде сложен край. В момента е налице важен импулс за постигането на мир в Близкия изток. Това е възможно и в Европа. Точно това ще обсъдя днес и утре във Вашингтон", подчерта Зеленски, който по-рано обяви, че ще се срещне утре с американския президент Доналд Тръмп.

