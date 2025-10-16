Подробно търсене

Валерия Динкова
Сваленият президент на Мадагаскар потвърди, че е напуснал страната
Сваленият президент на Мадагаскар Андри Ражоелина дава изявление от неизвестно място, 13 октовмри 2025 г. Снимка: Канцеларията на президента на Република Мадагаскар чрез АП
Антананариво ,  
16.10.2025 12:15
 (БТА)

Сваленият от власт президент на Мадагаскар Андри Ражоелина потвърди, че е "напуснал страната", в изявление, изпратено от негови приближени до Франс прес снощи  - в навечерието на очакваната церемония по встъпване в длъжност на полковник Майкъл Рандрианирина като нов лидер на страната.  

Ражоелина, срещу когото през последните седмици имаше масови протести, е напуснал страната на 11 или на 12 октомври, след "явни и изключително сериозни заплахи срещу живота на държавния глава", се казва в текста.

Това е първият път, когато Андри Ражоелина признава, че е напуснал страната, след като френското "Радио Франс Ентернасионал" обяви в неделя евакуацията му с френски военен самолет. В реч в понеделник той заяви, че е намерил убежище "на сигурно място", без да даде повече подробности.

Полковник Майкъл Рандрианирина, който трябва да положи утре клетва като нов президент на тази изключително бедна островна държава в Индийския океан, каза днес, че неговата военна хунта поема властта след гласуване за отстраняване на Андри Ражоелина от Националното събрание, което президентът разпусна няколко часа по-рано.

"Заплахите" срещу сваления президент са се появиха "точно когато той трябваше да замине на мисия в чужбина. За да изпълни задълженията си и да се защити, той напусна страната", се посочва в изявлението.

Петдесет и една годишният Андри Ражоелина, който дойде на власт през 2009 г. при сходни обстоятелства – когато беше назначен от военните на поста след масови безредици – описа процедурите, с които бе отстранен от поста като "конституционни нарушения".

Решението на Върховния конституционен съд да покани полк. Рандрианирина да стане новия държавен глава "предполагат наличието на корупционни действия", посочи Ражоелина.

Относно гласуването за импийчмънт в Националното събрание, което той беше разпуснал няколко часа по-рано, той заяви, че това "отново повдига подозрения за координиране между военни фракции".

Полк. Рандрианирина в изявление, излъчено по обществената телевизия, вчера обяви, че утре "ще положи клетва като президент на Преосноваването на Република Мадагаскар".

"Това не беше преврат, това беше поемане на отговорност, защото страната е стигнала до ръба на бездната", защити се той пред мадагаскарските телевизионни канали. Комисия, съставена от служители на армията, жандармерията и полицията, ще следи за реформите в институциите.

Воденото от поколението Z (Джен Зи) младежко движение, което инициира протестите на 25 септември, приветства намесата на полк. Рандрианирина.

/НС/

Свързани новини

15.10.2025 22:31

Африканският съюз замрази временно членството на Мадагаскар в своите институции заради държавния преврат

Африканският съюз (АС) е отстранил „с незабавен ефект“ Мадагаскар от своите институции, след като военните взеха властта и свалиха оспорвания президент Андри Ражоелина, заяви председателят на Комисията на панафриканската организация, цитиран от Франс прес.
15.10.2025 13:17

Русия заяви, че се надява, че Мадагаскар ще избегне кръвопролития

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия отблизо следи събитията в Мадагаскар и се надява, че кръвопролитията ще бъдат избегнати, след като въоръжените сили поеха властта в свои ръце след седмици на младежки протести, предаде Ройтерс.Демонстрациите в Мадагаскар започнаха на 25 септември заради недостиг на вода и ток и бързо прераснаха в безредици заради по-широкообхватно недоволство срещу корупцията, лошото управление и липсата на основни услуги.
14.10.2025 21:22

Лидерът на военната хунта, която завзе властта в Мадагаскар, обяви преходен период от две години, след който ще бъдат произведени избори

Лидерът на военната хунта, която завзе властта в Мадагаскар - полковник Майкъл Рандрианирина, обяви преходен период от две години, след който ще бъдат произведени избори, предаде Ройтерс.
14.10.2025 18:19

Военните в Мадагаскар поеха контрола над страната, заяви полковник от армията

Военните в Мадагаскар поеха контрола над острова, заяви днес полковник от армията, след като президентът Андри Ражоелина избяга в чужбина на фона на нестихващите младежки протести срещу властта, спечелили на своя страна и част от армията, предаде

