Сваленият президент на Мадагаскар потвърди, че е напуснал страната

Сваленият от власт президент на Мадагаскар Андри Ражоелина потвърди, че е "напуснал страната", в изявление, изпратено от негови приближени до Франс прес снощи - в навечерието на очакваната церемония по встъпване в длъжност на полковник Майкъл Рандрианирина като нов лидер на страната.

Ражоелина, срещу когото през последните седмици имаше масови протести, е напуснал страната на 11 или на 12 октомври, след "явни и изключително сериозни заплахи срещу живота на държавния глава", се казва в текста.

Това е първият път, когато Андри Ражоелина признава, че е напуснал страната, след като френското "Радио Франс Ентернасионал" обяви в неделя евакуацията му с френски военен самолет. В реч в понеделник той заяви, че е намерил убежище "на сигурно място", без да даде повече подробности.

Полковник Майкъл Рандрианирина, който трябва да положи утре клетва като нов президент на тази изключително бедна островна държава в Индийския океан, каза днес, че неговата военна хунта поема властта след гласуване за отстраняване на Андри Ражоелина от Националното събрание, което президентът разпусна няколко часа по-рано.

"Заплахите" срещу сваления президент са се появиха "точно когато той трябваше да замине на мисия в чужбина. За да изпълни задълженията си и да се защити, той напусна страната", се посочва в изявлението.

Петдесет и една годишният Андри Ражоелина, който дойде на власт през 2009 г. при сходни обстоятелства – когато беше назначен от военните на поста след масови безредици – описа процедурите, с които бе отстранен от поста като "конституционни нарушения".

Решението на Върховния конституционен съд да покани полк. Рандрианирина да стане новия държавен глава "предполагат наличието на корупционни действия", посочи Ражоелина.

Относно гласуването за импийчмънт в Националното събрание, което той беше разпуснал няколко часа по-рано, той заяви, че това "отново повдига подозрения за координиране между военни фракции".

Полк. Рандрианирина в изявление, излъчено по обществената телевизия, вчера обяви, че утре "ще положи клетва като президент на Преосноваването на Република Мадагаскар".

"Това не беше преврат, това беше поемане на отговорност, защото страната е стигнала до ръба на бездната", защити се той пред мадагаскарските телевизионни канали. Комисия, съставена от служители на армията, жандармерията и полицията, ще следи за реформите в институциите.

Воденото от поколението Z (Джен Зи) младежко движение, което инициира протестите на 25 септември, приветства намесата на полк. Рандрианирина.