Каин среща Луцифер в нов театрален спектакъл

Театър „Ами да“ представя премиерния си спектакъл „Каин“ по Джордж Байрон на сцената на театър „Възраждане“, информират от екипа.

Спектакълът е базиран на едноименната драматична поема, един от най-ярките и значими представители на английския романтизъм. „Каин“ е дълбок философски размисъл върху темите като свободата, греха, вярата и вечния стремеж на човека към познание, разказват от трупата.

Спектакълът разглежда историята на Каин, който неочаквано получава шанс (или пък не) да срещне Луцифер, и всичко около него стихийно се променя. Луцифер отвежда Каин на шеметно приключение и открехва портите на познанието. Показва му безкрая и величието на вселената, разкрива му повтарящите се цикли на времето и го отвежда до тайните на „загадъчната смърт“.

Режисьор е Десислава Боева, костюмите са на Силвана Пишимарова, музиката – на Делян Апостолов. Хореографията е изготвена от Владислава Боева, а художественото осветление и мултимедията – от Димитър Розов.

Участват Йордан Ръсин, Силвана Пишимарова, Ива Кънева, Милена Илиева, Кристина Мирчева, Никола Мутафов, Кънчо Кънев.

„И това било живот! Сляп труд! Защо?“ Кой не е имал повод да си каже тези думи и да очаква отчаяно нещо в живота му да се промени. Този въпрос си задава и Каин, и не разбира защо неговите близки с охота и благодарност приемат монотонния живот. Въпросът е достатъчно ли е обаче да знаеш, за да можеш да приемеш, и достатъчни ли са отговорите, които дава Луцифер за Каин и за неговото потомство, тоест за нас...

Следващото премиерно представление е тази вечер.

/ДД