Подробно търсене

Лондонската полиция предвиди засилено присъствие с оглед на планиран пропалестински протест днес

Иво Тасев
Лондонската полиция предвиди засилено присъствие с оглед на планиран пропалестински протест днес
Лондонската полиция предвиди засилено присъствие с оглед на планиран пропалестински протест днес
Британски полицаи са задържали демонстрантка по време на шествие в Лондон в подкрепа на групата "Палестина в действие", 4 октомври 2025 г. Снимка: Пи Ей Мидия чрез АП/Maja Smiejkowska
Лондон,  
11.10.2025 09:26
 (БТА)
Етикети

Лондонската полиция предприе мерки за предотвратяване на евентуални сблъсъци днес между пропалестински активисти и участници в контрапротест в британската столица, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Шествията са планирани дни след влязлото в сила прекратяване на огъня между Израел и ислямисткото палестинско движение "Хамас" в ивицата Газа, залегнало в договорения първи етап от мирното споразумение.

Очаква се днес стотици хиляди пропалестински демонстранти да се съберат в центъра на Лондон, посочва Пи Ей Мидия. В същото време групата "Спрете омразата" (Stop The Hate) организира контрапротест, уточнява агенцията.

От Скотланд Ярд са обявили извънредно положение със засилено присъствие по силата на Закона за обществения ред, "за да се предотврати сериозно смущение" по време на демонстрациите. Полицията е очертала територията, на която се очаква да се съберат протестиращите, както и маршрута на ществията.

Столичната полиция се основа на скорошните препоръки на британското правителство да се дадат на правоприлагащите органи по-големи правомощия за ограничаване на протестите, като в същото време обърна внимание на факта, че "на този етап законът остава без изменения".

Почти 500 души бяха арестувани по време на протест в Лондон миналата седмица. Повечето задържани са уличени като симпатизанти на забранената терористична група "Действие за Палестина" (Palestine Action), отбелязва Пи Ей Мидия.

/ИТ/

Свързани новини

05.10.2025 19:07

Британската полиция ще получи нови правомощия след поредната пропалестинска демонстрация в Лондон

Британската полиция ще получи правомощия да ограничава повтарящи се протести на едно и също място, обяви днес правителството на Великобритания, след като вчера се състоя поредният пропалестински протест въпреки исканията за отмяната му на фона на смъртоносното нападение срещу синагога в Манчестър, предаде Ройтерс.
04.10.2025 17:43

Полицията в Лондон арестува десетки протестиращи, които подкрепят забранена пропалестинска организация

Полицията в Лондон арестува десетки протестиращи, които подкрепят забранена пропалестинска организация, на демонстрация днес, предаде Ройтерс.Демонстрацията се състоя въпреки призивите да бъде отменена заради смъртоносната атака срещу синагога в Манчестър.
03.10.2025 16:32

Четирима пропалестински демонстранти бяха обвинени, че са нанесли щети на британски военен завод

Четирима предполагаеми пропалестински демонстранти бяха обвинени днес в наказателния съд в Лондон за нанасянето на щети на стойност над 1 милион британски лири, след като са се блъснали с автомобил в завод за производство на отбранителна техника, предадоха ДПА и Пи Ей мидия.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:50 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация