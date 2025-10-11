Лондонската полиция предвиди засилено присъствие с оглед на планиран пропалестински протест днес

Лондонската полиция предприе мерки за предотвратяване на евентуални сблъсъци днес между пропалестински активисти и участници в контрапротест в британската столица, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Шествията са планирани дни след влязлото в сила прекратяване на огъня между Израел и ислямисткото палестинско движение "Хамас" в ивицата Газа, залегнало в договорения първи етап от мирното споразумение.

Очаква се днес стотици хиляди пропалестински демонстранти да се съберат в центъра на Лондон, посочва Пи Ей Мидия. В същото време групата "Спрете омразата" (Stop The Hate) организира контрапротест, уточнява агенцията.

От Скотланд Ярд са обявили извънредно положение със засилено присъствие по силата на Закона за обществения ред, "за да се предотврати сериозно смущение" по време на демонстрациите. Полицията е очертала територията, на която се очаква да се съберат протестиращите, както и маршрута на ществията.

Столичната полиция се основа на скорошните препоръки на британското правителство да се дадат на правоприлагащите органи по-големи правомощия за ограничаване на протестите, като в същото време обърна внимание на факта, че "на този етап законът остава без изменения".

Почти 500 души бяха арестувани по време на протест в Лондон миналата седмица. Повечето задържани са уличени като симпатизанти на забранената терористична група "Действие за Палестина" (Palestine Action), отбелязва Пи Ей Мидия.