„Фондацията“ организира концерт в „Деня на българския рок“, заедно със „Сигнал“, „Б.Т.Р.“ и „Тангра“. Събитието в зала „Асикс Арена“ е на 30 октомври, когато е рожденият ден на Кирил Маричков (1944-2024), съобщават от екипа.

Към музикантите ще се присъедини и последният „щурец“ – Валди Тотев. Това ще е един концерт, в който няма да има подгряващи и хедлайнери, защото всички заедно ще бъдат сърцето на този празник, казват организаторите.

„Всеки един от нас, които ще бъдем на сцената на 30 октомври, се е учил и е вдъхновен от Кирил Маричков“, казва Добрин Векилов-Дони. По думите на Иван Лечев „това е музика, която е написана честно и откровено, и която няма давност“.

На концерт през октомври 2024 г. Дони обяви, че с колегите си са взели решение 30 октомври да стане Денят на българската рок музика. „И оттук нататък ще го празнуваме на всеки 30 октомври. Кирчо не би искал паметник, роднините му също“, каза той. „Учредихме награда на името на Кирил Маричков. Нещо повече, от днес до другия 30 октомври ще издирваме талантливи хора, които свирят, пеят и композират, и на следващия 30 октомври ще връчим наградата. Тази награда ще я връчим и днес. Камен Станчев я направи много бързо. Това е китарата на Кирчо. Днес ще я получи един човек, когото той много харесваше, екзалтираше се от него. Млад музикант, който наистина обичаше – Славин Славчев“, каза още Дони.

/ДД