За изминалите 30 години интересът към специалността "Кореистика" в Софийския университет се увеличава, каза за БТА главен асистент Райна Бенева

За изминалите 30 години интересът към специалността "Кореистика" в Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски" се увеличава и тези, които са я завършили, имат много добра реализация в различни области, каза за БТА главен асистент доктор Райна Бенева - преподавател в катедрата "Кореистика" на СУ, която е и член на организационния екип на международната конференция, посветена на 30-годишнината на специалността "Кореистика" в Софийския университет.

Тя отбеляза, че в катедрата има много дейности, които популяризират специалността "Кореистика" - и академични, и научнопопулярни, и творчески изяви на студентите, както и такива за самата Република Корея, която е икономическо чудо. Корейската вълна, която залива младите хора, също допринася за техния интерес към нашата специалност още от училище. Когато студентите дойдат да учат при нас, интересувайки се от корейските филми и от музиката, ние се опитваме да им покажем, че Корея е много повече от това, в нея има много повече пластове и дълбочина. Това се отнася и за традициите, и за съвременните процеси, отбеляза Райна Бенева.

"Приемът всяка година е за 20-22-ма студенти бакалаври, от които завършват около 90 процента, тъй като за някои от тях се оказва, че специалността "Кореистика" е по-трудна от очакванията им, или, че не е това, което са си представяли", обясни главен асистент Бенева.

Реализацията на завършилите "Кореистика" е във фирми, като преводачи, преподаватели и учители, и дипломати

"Завършилите специалността "Кореистика" се реализират в различни области - в корейски фирми, но и като преводачи. Наша възпитаничка е преводачката на романа "Вегетарианката", който е на спечелилата Нобеловата награда за литература през 2024 г. авторка Хан Канг. Много от завършилите "Кореистика" продължават с преподаване в Софийския университет, във Великотърновския университет, в университетите в Пловдив и Бургас, или в училища. Всички преподаватели в 18-о Средно училище "Уилям Гладстон" в София са наши възпитаници, както и в 138-мо Средно училище "Проф. Васил Златарски". В тези училища се изучават източни и западни езици. Корейски език, като избираем предмет, се преподава и в 97-мо Средно училище "Братя Миладинови" в столицата", каза Райна Бенева.

Тя съобщи, че през последните години студенти от специалността са започнали да преподават онлайн уроци по корейски език, като тези уроци са за българска и чужда аудитория.

"Други наши възпитаници се реализират много успешно в Корея, в Западна Европа и в други страни. В Министерството на външните работи също имаме наши възпитаници,", отбеляза Бенева.

По думите й много добри изяви има и в различни творчески ателиета, които се организират. Например, за изпълнения на традиционни корейски барабани и наши студенти са постигнали висоти в това изкуство. Други студенти много добре се изявяват в калиграфията, каза преподавателката в катедрата "Кореистика" на СУ.

Корейската култура е многолика и самобитна, а образованието се цени много

"Традиционната корейска култура е изключително пъстра и многолика. Тя приема много влияния от Китай, но ги преработва спрямо своите собствени традиции и се получава една много интересна, самобитна култура. В съвремието, освен тези по-масови изяви, корейците също имат много хубава ъндърграунд музика и театър, с които масовият потребител не е запознат, но също са част от съвременната младежка култура. Корейците имат и много силна традиция в протеста, в демонстрациите, в различни социални и политически каузи, които могат да ни бъдат добър пример за гражданска ангажираност и отговорност", каза главен асистент д-р Райна Бенева.

Попитана за това, че в почти всички международни изследвания за образование държавите от Азия са на първите места, главен асистент Бенева отбеляза, че Сингапур, Китай, Южна Корея, Япония и Виетнам - всички тези държави са от Конфуцианския културен свят, или ареал, и ключова ценност за тези страни е учението, образованието. "И това съществува от дълбока древност, през средните векове и до днес. В тези държави образованието и учителят са с най-висока почит и уважение, и образованието се цени изключително много. Заради това имат успехи и в икономиката, но всяко нещо има най-малко две страни. Това води и до социални проблеми, свързани с много голяма конкуренция, с много голяма преса и натиск върху децата, че трябва да завършат с висок успех и да влязат в определени университети. И ако това не стане, то се счита за провал на семейството. Но това води до голям процент на самоубийствата сред младите хора в Република Корея. Това е отрицателното, с което обществото там се опитва да се пребори", коментира Райна Бенева.

Според нея, "важно е да се подчертае, че специалността "Кореистика" в Софийския университет не е южнокореистика или севернокореистика". Това означава, че за нас е важно да опознаваме и да обучаваме нашите студенти, за да разбират еднакво добре и Южна Корея, и Северна Корея, защото те споделят общо минало, обща история и общи традиции. А добрият специалист - дали ще се занимава с бизнес, с дипломация или с култура, трябва да познава и двете Кореи, за да може да чете нещата в дълбочина, коментира главен асистент Бенева.

Над 80 учени ще участват в международната конференция за 30-годишнината на специалността "Кореистика" в Софийския университет

От 12 до 14 октомври в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се състои научната конференция за 30-годишнината на специалността "Кореистика" - "Корея: един полуостров, множество измерения - предизвикателства, взаимодействия, перспективи". Международният научен форум се организира от катедрата "Кореистика" към Факултета по класически и нови филологии на СУ, и в нея ще участват над 80 учени от България, Република Корея, Франция, Грузия, Белгия, Русия, Норвегия, Словения, Великобритания, Полша, Чехия, Азербайджан, Индия, Германия, Италия и други държави, каза главен асистент д-р Райна Бенева.

Научната среща ще даде възможност за широка дискусия на актуални за кореистиката теми, като ще допринесе за разкриването на бъдещето й в глобален мащаб.

Основна цел на юбилейния научен форум е да се откроят ключовите и актуални области на изследванията, свързани с Корея, в полето на корейското езикознание, литература, история, общество, религии и философия, култура и изкуства, както и на актуални проблеми на корейската политика, икономика и международни отношения.

Освен тематични панели, научният форум ще включва и три кръгли маси: "Миграции: динамики в и извън Корея"; "Как да говорим за Северна Корея? (Със, във и отвъд терена)" и "(Не)възможни корейски дистанции: стратегии на екранните репрезентации между своето и другостта".

Ще има и съпътстващи събития - на 11 октомври в кино "Одеон" ще бъде показан френският документален филм "Да се забавляваш в Пхенян". Прожекцията и дискусията се организират съвместно от катедрата "Кореистика" и от Института за изследване на изкуствата към БАН.

На 12 октомври в Центъра за източни езици и култури ще се състои студентска работилница за писане на шиджо в сътрудничество с университета в Любляна.

На 15 октомври във Франкофонския център на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Патрик Морюс (INALCO, Париж) ще представи две свои книги: монографията "Трите Кореи“ и антологията с корейски разкази "Имало едно време... три Кореи".