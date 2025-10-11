Подробно търсене

Граждани протестират в София срещу насилието над деца

Борислава Бибиновска
Граждани протестират в София срещу насилието над деца
Граждани протестират в София срещу насилието над деца
Протест под надслов „Гласът на народа срещу насилието над деца“ се провежда пред Съдебната палата в столицата. Около 11:00 ч. граждани се събраха, за да изразят подкрепата си за правата на децата и за тяхната по-добра защита. Снимка: Борислава Бибиновска/БТА
София ,  
11.10.2025 11:44
 (БТА)

Протест под надслов „Гласът на народа срещу насилието над деца“ се провежда пред Съдебната палата в София. Около 11:00 ч. граждани се събраха, за да изразят подкрепата си за правата на децата и за тяхната по-добра защита. Събитието е организирано във Фейсбук от инициативата „Ние не мълчим“.

Постоянно видеонаблюдение във всички детски градини и училища, със съхраняване на записите минимум шест месеца е едно от исканията на протеста, което е посочено от организаторите, каза за БТА съорганизаторът на протеста в София Рая Иванова. Обучения и тестове за педагозите е друго предложение. Национален публичен регистър на осъдените педофили също е сред исканията на протестиращите. Протестът е национален и искаме да покажем, че не мълчим, каза още Иванова.

Протестиращите пред Съдебната палата носеха плакати с надписи „Учителят трябва да възпитава, не да травмира“ и „Насилието днес води до насилие утре“.

От „Ние не мълчим“ призовават за справедлива присъда и прозрачен процес по разследването за насилие над дете в детска градина в Каблешково.

В началото на месеца по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство по случая бе прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.

/НН/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:52 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация